Hifa inaugura primeiros leitos de UTI adulto no Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari

Foto: divulgação

Na última sexta-feira (01), o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) deu início ao funcionamento dos primeiros leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari. A inauguração marca mais uma etapa importante no cronograma de implementação dos serviços no novo espaço hospitalar.

A nova ala de UTI conta com 10 leitos e já está preparada para atender tanto os munícipes de Guarapari quanto os de outros cinco municípios da região. O evento de celebração contou com a presença de autoridades o deputado federal Evair de Melo; o deputado estadual Zé Preto; e a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani.

Jailton Pedroso, superintendente do Hifa

O superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, ressaltou a relevância deste momento para o município. “Hoje é um momento marcante e histórico para Guarapari. A abertura de 10 leitos de UTI adulto, a primeira UTI pública do município, e que é referência também para outros cinco municípios da região. Guarapari passa a ser referência em saúde intensiva.”

Para o deputado federal Evair de Melo, a inauguração simboliza um avanço significativo na oferta de serviços de alta complexidade. “É muito bom participar de um momento como esse, porque a UTI é o auge do atendimento dos serviços de alta complexidade. Tenho certeza de que Guarapari ganha um atendimento de muita qualidade e seriedade. O Hifa tem credibilidade e resolutividade reconhecidas”, elogiou.

O deputado estadual Zé Preto também comemorou a conquista. “Essa inauguração representa muito para a população de Guarapari. A ideia de entregar ao Hifa foi muito bem pensada, pois eles já prestam um serviço importante, e esse novo hospital vai dar ainda mais conforto para os munícipes.”

Evento contou com a presença de autoridades

Sob gestão do Hifa, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz iniciou seus atendimentos no fim de setembro, com um cronograma de quatro etapas. A primeira começou com atendimentos da Sala vermelha e Enfermaria Clínica Adulto, referenciados por meio das unidades de saúde, pronto-socorro de Guarapari e dos municípios vizinhos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, o novo hospital já resulta em um impacto positivo nos serviços do município. “O cenário era de uma rotatividade de leitos muito rápida dentro da Unidade de Pronto Atendimento, onde o paciente ficava três a quatro dias aguardando uma vaga no estado. Hoje, ele fica algumas horas.”

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Hifa.