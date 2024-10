Hospital Dr. Luiz Buaiz inicia atendimentos a partir desta segunda-feira (30)

Foto: arquivo Folha

O Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, deu início às atividades de atendimento nesta segunda-feira (30). No primeiro momento, serão ofertados os serviços da Sala Vermelha e Enfermaria Clínica para adultos, e os pacientes serão direcionados ao hospital por meio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Guarapari e dos municípios vizinhos, além do Samu.

Essa é a primeira de quatro etapas que serão realizadas até o pleno funcionamento do complexo hospitalar, em um processo que tem previsão de se estender até o início de dezembro. As etapas estão previstas para acontecer da seguinte forma:

ETAPA I (30/09): Sala Vermelha Adulto – (10 leitos) e Enfermaria Clínica Adulto – (30 leitos);

ETAPA II (14/10): Transferência dos serviços de maternidade, UTIN e Enfermaria Cirúrgica Pediátrica;

ETAPA III (01/11): Abertura da primeira UTI Adulto com 10 leitos;

ETAPA IV (01/12): Transferência da Pediatria, UTIP e abertura de mais 10 leitos de UTI Adulto e da Enfermaria Cirúrgica.

As informações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (27), que contou com a presença de autoridades como o prefeito Edson Magalhães; a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, e do superintendente do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), Jaílton Pedroso.

Segundo o superintendente do hospital, o início do funcionamento é uma notícia muito aguardada por toda população. “Teremos o primeiro hospital geral público da cidade, que vai dar um atendimento humanizado e acolhedor. Agora, os pacientes não mais vão precisar ser deslocados para outras cidades”, destacou.

Jaílton Pedroso, Alessandra Albani e o prefeito Edson Magalhães

O prefeito Edson Magalhães também expressou sua satisfação com a inauguração: “O sentimento é de muita felicidade e dever cumprido por estar entregando um dos maiores hospitais do Espírito Santo. É muito importante para a população de Guarapari e de municípios vizinhos.”

Sobre o atendimento, Pedroso afirmou que casos de trauma menos complexos, como acidentes de trânsito menos graves, passarão a ser atendidos no hospital: “Grande parte dos casos de trauma serão atendidos aqui no hospital. Somente os casos mais complexos serão transferidos para hospitais como o São Lucas, em Vitória.”

Segundo ele, até o mês de dezembro serão 230 profissionais atuando no hospital. “Nessa primeira etapa, foram contratados 150 profissionais. Na segunda, teremos mais 40, e até dezembro vamos ter um total de 230 pessoas. Serão de 40 a 50 médicos, entre especialistas e generalistas”, afirmou.

O superintendente ainda reforçou que o hospital está aberto para receber a parceria da comunidade e instituições de apoio: “As pessoas podem atuar como apoio para o tratamento, trazendo doações, contribuindo no dia a dia e trabalhando como voluntárias. O hospital, além de ser da prefeitura, é da comunidade.”

Segundo o Hifa, o plano inicial é atender exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, a instituição também vislumbra a possibilidade de operar com até 20% de atendimentos por convênios. “A proposta de atendimento de convênios é trabalhar a sustentabilidade da instituição, ou seja, todo recurso de convênio vai ajudar na manutenção dos atendimentos SUS”, informou a assessoria.

Além de Guarapari, o hospital atenderá pacientes de outros quatro municípios, sendo eles Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Domingos Martins e Anchieta.

Linhas de ônibus

A Viação Expresso Lorenzutti, empresa responsável pelo transporte público em Guarapari, anunciou que, a partir desta segunda-feira, as linhas de ônibus que circulam pela Praia do Morro passarão a incluir o novo hospital em seu trajeto, tanto na ida quanto na volta.

As linhas que atenderão o hospital são: 004, 006, 009, 011, 033, 034, 036 e 047, facilitando o acesso dos moradores e pacientes. Segundo a empresa, o ponto de retorno será na rotatória após o hospital, e o local de parada está sinalizado com uma placa.