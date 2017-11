Ideally Construtora surpreende clientes durante entrega do edifício Hélio Rosa

por Larissa Castro

Com a entrega das chaves aos proprietários seis meses antes do prazo final, a Ideally Construtora em seu segundo empreendimento erguido em Guarapari, mais uma vez conseguiu superar as expectativas dos clientes com o Edifício Hélio Rosa. Localizado na Avenida Beira Mar, na Praia do Morro, dos 70 apartamentos que compõe a obra, restam apenas dois para a conclusão de vendas. Ainda no papel, o projeto já conquistava os compradores.

Em uma noite aconchegante, a construtora ofereceu um coquetel de inauguração nas dependências do condomínio. Com um amplo espaço gourmet, área de lazer e piscinas, o empresário Rubens Lyra não se arrepende do investimento feito. “Mais uma vez eu depositei a minha confiança no trabalho da Ideally e fui surpreendido com o resultado. Este é o quinto imóvel da construtora que adquiro e a tranquilidade durante todos os trâmites de compra me deixa realizado”.

Com cerca de 20 mil metros quadrados, cada andar do prédio de 12 andares, possui seis apartamentos com duas ou três vagas de garagem e suítes. Além das nove lojas, salão de festas, salão gourmet, sauna, churrasqueira, piscina e playground que serão compartilhados entre os moradores. “O compromisso com a qualidade final é fruto do comprometimento da equipe. Finalizar uma obra desse nível foi um desafio enorme. Quebramos a cabeça e utilizamos a criatividade para que os clientes ficassem satisfeitos”, explicou o proprietário da Ideally, Rodolfo Mai.

Além dos detalhes da obra, Rodolfo Mai destacou a quantidade de empregos gerados. “Neste empreendimento, cerca de 200 empregos diretos foram ofertados. Além desses, as oportunidades indiretas movimentam boa parte da economia da cidade como vidraçarias, decoração, materiais de construção. Além de gerar impostos, dentre outros recursos finaceiros”.

Essas e outras qualidades oferecidas nos projetos da Família Mai há 27 anos em Guarapari, é que conquistam cada vez mais clientes, de todo o Brasil. “Meu filho é do Rio de Janeiro e ao ver o projeto da obra, fez questão de comprar um apartamento. Eu como mãe, aprovei a decisão e estou simplesmente encantada. Um acabamento que deve ser considerado padrão. A equipe Ideally está de parabéns”, enfatizou a aposentada Elvira Mendes, moradora do Bairro Santa Mônica.

A Ideally Construtora possui cerca de dois empreendimentos em execução e mais um será iniciado durante o Verão 2018.

Entrega das chaves

Coquetel de entrega