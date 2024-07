Iema e Ibama apreendem mais de 2 mil metros de redes ilegais de pesca durante operação em Guarapari

Foto: divulgação/Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizou, na quarta-feira (10), em Guarapari, uma operação de fiscalização de redes de pesca. A ação resultou na apreensão de cerca de 2.150 metros de redes de emalhe do tipo caçoeira, usadas para capturar lagosta, que têm o uso proibido.

Além disso, essas redes não estavam devidamente identificadas, conforme exigido pela legislação. Elas foram apreendidas, recolhidas e destruídas, conforme estipulado no Decreto Federal nº 6.514/2008.

A legislação pesqueira visa a ordenar o uso dos recursos pesqueiros e a garantir a conservação da biodiversidade marinha. “Por isso, a fiscalização é fundamental para garantir o cumprimento das normas. Essas medidas são essenciais para assegurar a sustentabilidade ecológica dos estoques das espécies que são fonte de alimento para a população humana, bem como a sustentabilidade econômica da pesca artesanal”, ressalta a servidora do Iema Sandra Ribeiro.

*Com informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).