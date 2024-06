IFES na Roça: alunos realizam arraiá para arrecadar recursos para a formatura

Foto: divulgação

O IFES campus Guarapari realiza no próximo dia 28 de junho, às 19h, a tradicional festa junina “IFES na Roça”. O evento, promovido pelo Grêmio Marcílio Lieberenz Falleiros (MLF), tem o objetivo de arrecadar recursos para a festa de formatura das turmas da instituição.

A festa vai contar com barraquinhas repletas de comidas típicas deliciosas, brincadeiras diversas e apresentações de quadrilha e música ao vivo. Todo o evento é realizado pelas turmas do instituto.

“É um evento que dá oportunidade de todas as turmas participarem. Este ano serão 12 turmas e alguns laboratórios e clubes do campus”, explica Isaac Gusmão Santos, presidente do Grêmio.

Os ingressos já estão à venda na página do Instagram @gremiomlf. Os valores variam para alunos da instituição, professores e público externo. O evento vai acontecer no campus do IFES Guarapari, no bairro Aeroporto.

“Temos a intenção de atingir todos os públicos, é bem familiar. É interessante para crianças, adolescentes e adultos, e é muito importante por ser feito pelos alunos do IFES. Cada aluno, turmas organizam as barracas, cada detalhe da decoração. É muito interessante para quem é do campus e para a comunidade”, ressalta a diretora de Arte e Cultura do Grêmio MLF, Ana Luiza Muchilin.

Serviço

IFES na Roça

Quando: sexta-feira, 28 de junho, a partir das 19h

Onde: IFES campus Guarapari – Alameda Francisco Vieira Simões 720, Bairro Aeroporto

Ingressos à venda no Instagram @gremiomlf

Valores: