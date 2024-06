Incubadora do IFES Guarapari oferta últimas vagas para curso gratuito de Impressão 3D

Foto: reprodução/Freepik

O curso gratuito de Impressão 3D oferecido pela Incubadora do IFES Guarapari está com as últimas vagas disponíveis.

A impressão 3D está revolucionando a forma de criação de objetos e tem moldado o futuro. A tecnologia permite criar objetos complexos, camada por camada, a partir de modelos digitais. Seu impacto abrange diversos setores, desde engenharia e medicina até moda e arquitetura.

O curso é uma oportunidade para que jovens possam exploram a impressão 3D em sua plenitude, aprendendo a modelar peças, escolher materiais, operar impressoras 3D e solucionar problemas técnicos.

No mercado de trabalho, os profissionais com conhecimento na área são procurados para projetar protótipos, otimizar processos de fabricação e desenvolver produtos personalizados.

Ao participar deste curso, jovens terão a oportunidade de explorar a impressão 3D em sua plenitude. Eles aprenderão a modelar peças, escolher materiais, operar impressoras 3D e solucionar problemas técnicos. Além disso, a produção sob demanda reduz desperdício e impacto ambiental, tornando a impressão 3D uma abordagem sustentável.

As inscrições para o curso começaram no dia 14 e seguem até o dia 23 de junho, neste link; o resultado com os convocados para as aulas será divulgada em 24/06. O curso será ministrado no dia 29 de junho, das 08h às 17h, no IFES campus Guarapari.

Impressão 3D

Período de inscrição: 14/06 a 23/06 – Resultado: 24/06

Horário: 8h às 17h

Local: Alameda Francisco Vieira Simões 720, Bairro Aeroporto – IFES Guarapari

Dia do curso: 29/06

Link de inscrição