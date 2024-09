Inscrições para curso gratuito de roteiro em Guarapari terminam neste domingo (29)

Foto: divulgação

Os amantes do cinema e aspirantes a roteiristas de Guarapari terão a oportunidade de participar de um curso gratuito de roteiro, que acontecerá nos dias 1º, 02 e 07 de outubro, das 19h às 21h, no Centro Cultural Casa Sinestésica. As inscrições podem ser feitas até amanhã (29), clicando aqui.

O curso será ministrado por Thiago Amaral, roteirista e cineasta com vasta experiência no mercado audiovisual. De acordo com ele, o curso será uma oportunidade para os participantes aprenderem sobre o desenvolvimento de ideias para o cinema, desde o conceito inicial até a formatação do roteiro. O curso é aberto a todos os maiores de 18 anos e não é necessário ter experiência anterior.

“A maioria das pessoas já traz consigo alguma ideia para um roteiro. O grande problema é desenvolvê-la em um formato que possa ser filmado”, explica o instrutor. Segundo ele, o curso abordará temas como o mercado de cinema, a importância de entender sobre produção na hora de escrever, as etapas de um filme, dicas de escrita, entre outros.

Amaral destaca que, com a expansão do mercado audiovisual, há oportunidade para novos talentos se destacarem. “Nosso mercado está precisando de novos roteiristas, e existe uma grande carência nesse meio. A expectativa é que todos saiam habilitados a desenvolver suas ideias em roteiros que atendam aos requisitos do mercado, podendo assim realizar o sonho de escrever”, comenta Thiago.

Sobre o instrutor

Thiago Amaral começou sua trajetória no audiovisual em 2005, quando dirigiu e escreveu um dos primeiros longa-metragens de Guarapari, que foi exibido nos cinemas locais. Desde então, ele trabalhou em diversos filmes, curtas, documentários e videoclipes, assumindo diferentes funções, como edição, efeitos especiais, trilha sonora, color grading e fotografia. Atualmente, Thiago colabora em produções de longa-metragem de produtoras como RT Features e Globo Filmes, com foco em efeitos especiais.

Serviço:

Curso de roteiro

Inscrições: até o dia 29/09, por meio do link

Data das aulas: 1º, 02 e 07 de outubro

Horário: 19h às 21h

Local: Centro Cultural Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari – ES