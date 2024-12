Inscrições para o Programa Autonomia e Renda Petrobras terminam nesta quinta-feira (26)

Foto: divulgação

O prazo de inscrições para o Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma parceria entre a Petrobras e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), está terminando. Interessados em participar têm até a próxima quinta-feira (26) para se inscrever gratuitamente pelo site autonomiaerenda.com.br.

O programa oferece 400 vagas, de cursos gratuitos, distribuídas em oito cidades capixabas: Guarapari, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, São Mateus e Vitória. Em Guarapari, são 40 vagas disponíveis para o curso técnico em Eletrotécnica, com aulas noturnas no campus local do Ifes.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio e ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública.

Benefícios para os selecionados

Os participantes selecionados receberão bolsas-auxílio de R$ 660 mensais durante o curso. Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é de R$ 858 mensais. Além disso, o programa inclui:

Reforço em Português e Matemática;

Acompanhamento psicossocial;

Cursos de desenvolvimento de competências socioemocionais.

Em algumas localidades, haverá espaço infantil para que pais e mães possam estudar com tranquilidade.

Processo de seleção

A seleção será realizada por sorteio público. O resultado está previsto para ser divulgado em 8 de janeiro de 2025, e as aulas têm início programado para o dia 10 de fevereiro de 2025.

Cursos oferecidos em cada município

Guarapari: Técnico em Eletrotécnica (40 vagas, turno da noite)

Aracruz: Técnico em Mecânica

Cariacica: Técnico em Planejamento e Controle de Produção

Cachoeiro de Itapemirim: Técnico em Controle de Qualidade

Colatina: Técnico em Edificações

Linhares: Técnico em Automação

São Mateus: Técnico em Mecânica

Vitória: Técnico em Metalurgia, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Soldagem

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Programa tem como objetivo qualificar moradores de áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos e apoio financeiro. Com investimento de R$ 350 milhões nos próximos quatro anos, a iniciativa atenderá mais de 40 municípios em todo o Brasil, incluindo importantes cidades do Espírito Santo como Guarapari.

Serviço

Inscrições: até 26/12/2024 pelo site autonomiaerenda.com.br

Início das aulas: 10/02/2025

Campus Guarapari: Alameda Francisco Vieira Simões, 720, Aeroporto, Guarapari

*Com informações da Assessoria de Comunicação.