Inverno deve ter temperaturas acima da média, aponta Climatempo

Foto: Arquivo Folha

Com início às 17h51 desta quinta-feira (20), o inverno deve chegar com temperaturas mais altas que o normal na região Sudeste do Brasil, de acordo com o instituto de meteorologia Climatempo.

A formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer da estação neste ano, aponta o instituto.

O tempo seco deve predominar em todas as áreas, mas a infiltração marítima deve trazer chuva fraca para o Espírito Santo. Por conta da atuação frequente e persistente de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo muito seco, as temperaturas ficam acima da média em SP, Triângulo Mineiro e sul de MG; um pouco acima da média no RJ, litoral do ES e noroeste de MG.

No Estado, a previsão é de que o ar frio polar diminua as temperaturas em algumas ocasiões em julho, principalmente, na região sul. O ar quente predomina, e muitos dias terão temperaturas acima da média. Setembro tende a ser muito quente e propenso a ondas de calor.