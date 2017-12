Iriri vai dar a largada na Corrida de Revezamento neste sábado

Por Larissa Castro

Na madrugada deste sábado (29), a partir das 4 horas da manhã, o balneário de Iriri, em Anchieta, será o palco da largada do Desafio Anchieta-Vitória-Corrida de Revezamento. Ultramaratonistas e corredores estarão se concentrando na Praça do Artesão, na praia da Costa Azul, para um revezamento de 100 km, passando por Guarapari e Vila Velha, com a chegada na Praia de Camburi, em Vitória.

Em Guarapari o trajeto terá 68 km, com largada na Praia do Morro e 50 km na Praia de Setibão. O percurso de Iriri até Vitória contará com caminhos pela areia da praia, podendo ser admiradas paisagens exuberantes para incentivarem ainda mais os competidores.

O público pode acompanhar todo o percurso torcendo por sua equipe preferida. Um dos atletas que vai representar a Cidade Saúde é Marivaldo Neri, que compete em maratonas e revezamentos há 13 anos seguindo invicto na equipe Destemidos pelo terceiro ano consecutivo. “Estamos muito motivados e com o pensamento positivo. Nossa equipe está formada com oito atletas. Alguns de Vitória e eu que moro aqui em Guarapari. Estamos indo para conquistar o troféu de primeiro lugar”, enfatiza.

Marivaldo é irmão do também maratonista Marcos Neri, que não irá participar desta edição, pois sofreu lesões no joelho há 25 dias e não tem previsão de retorno.

As primeiras cinco equipes de todas as categorias que completarem o desafio receberão troféus. As categorias Solo Masculino e Solo Feminino receberão troféus do 1º ao 5º lugar. As categorias Trios, Quarteto misto, Quinteto, Quinteto misto, Sexteto, sexteto misto, Octeto, Octeto misto, Decatetos e Decateto misto receberão troféu para o 1º lugar. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.