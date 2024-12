João Gomes e Pedro Sampaio prometem noite de hits no Multiplace Mais em Guarapari

O cantor e compositor João Gomes. Foto: divulgação.

O Festival de Verão Mais 2025, realizado pelo Multiplace Mais, segue ampliando sua programação de peso. A mais nova atração anunciada é o cantor João Gomes, que fará sua estreia na casa de shows no dia 17 de janeiro de 2025, ao lado de Pedro Sampaio, garantindo uma noite repleta de sucessos e muita animação.

Com hits como “Meu Pedaço de Pecado” e “Dengo”, João Gomes promete levar o público a dançar ao som do melhor do piseiro e do forró, estilos que o tornaram um dos artistas mais amados do momento. Suas músicas, marcadas por letras que falam de amor e cotidiano, conquistaram uma legião de fãs por todo o Brasil.

Na mesma noite, o carioca Pedro Sampaio subirá ao palco com sua mistura única de funk pop e os sucessos do seu álbum mais recente, “Astro”. Reconhecido por performances enérgicas e cheias de efeitos especiais, Pedro promete transformar o evento em uma verdadeira festa, com muita música e coreografias para manter o público animado do início ao fim.

Serviço – Pedro Sampaio e João Gomes no Festival de Verão Mais 2025

Data: 17 de janeiro de 2025 (sábado)

Local: Multiplace Mais

Endereço: Rua A, Lote 09 – Meaípe, Guarapari – ES

Abertura da casa: 22 horas

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos, consultar manual do cliente.

Ingressos

Venda online: Brasil Ticket

Pontos de venda físicos sem taxa:

Don Camaleone – Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória/ES

– Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória/ES Move On Esporte – Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200-132, Enseada do Suá, Vitória/ES Segunda a sábado: 10h às 22h Domingo: 14h às 21h

– Av. Américo Buaiz, 200-132, Enseada do Suá, Vitória/ES Country Ville – Cariacica – Av. Expedito Garcia, 195, Campo Grande, Cariacica/ES Segunda a sexta: 9h às 18h Sábado: 9h às 16h Domingo: fechado

– Av. Expedito Garcia, 195, Campo Grande, Cariacica/ES New Concept Guarapari – Rua Simplício de Almeida Rodrigues, nº 74, Edifício Solar Mariz, Centro, Guarapari/ES

– Rua Simplício de Almeida Rodrigues, nº 74, Edifício Solar Mariz, Centro, Guarapari/ES Danni Marchese Semi Jóias – Guarapari – Rua Getúlio Vargas, 334, Centro, Guarapari/ES Segunda a sábado: 9h às 19h Domingo: fechado

– Rua Getúlio Vargas, 334, Centro, Guarapari/ES Hotel Meaípe – Guarapari – Rua Izaltino Alves, nº 74, Meaípe, Guarapari/ES Segunda a domingo: 8h às 19h

– Rua Izaltino Alves, nº 74, Meaípe, Guarapari/ES

No verão, os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do Multiplace Mais em Meaípe.

Mais informações

Site oficial: www.multiplacemais.com.br

Instagram: @multiplacemais

E-mail: [email protected]