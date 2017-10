Jornada esportiva começa neste sábado (28) em Guarapari

por Larissa Castro

Os profissionais e estudantes de Educação Física terão a oportunidade de adquirir conhecimento durante dois finais de semana, através de métodos de ensinos ministrados por quatro grandes nomes do esporte coletivo estadual. A 1ª Jornada Capixaba de Formação Esportiva acontece nos dias 28 e 29 de outubro, e 11 e 12 de novembro, ambos das 08h às 18h, no novo prédio do Instituto Educacional Jesus Menino, no Bairro Itapebussu. As inscrições individuais podem ser feitas na hora de cada curso e custam R$100,00.

Com o objetivo de oferecer um ensino de qualidade para os acadêmicos e atuais profissionais da área de Educação Física, os professores Bruno Santana e Anderson Madeira se uniram e idealizaram uma nova proposta complementar de conteúdo. “A ideia de trazer algo diferente para os alunos é para que eles vivenciem uma nova experiência e tenham contato com quem faz parte do mercado esportivo capixaba”, explicou o organizador Anderson Madeira.

Dos nomes cotados para acrescentar no currículo profissional dos participantes, estão: Aldo Machado, Adail Sampaio, Henrique Dias e Eduardo Palaoro. Cada um será responsável por um método de ensino, que envolve Handebol, Vôleibol, Futsal e Basquetebol.

Além dos participantes de Guarapari, outros 40 de cidades vizinhas garantiram a inscrição. Quem participar da jornada, além de conhecimento, vai garantir certificados de participação que irão contabilizar 15 horas por curso.

O passaporte completo para os dois finais de semana sai a R$200 a vista e o individual, por curso sai a R$100. As parcelas no cartão podem ser feitas em até 3 vezes, com acréscimo de juros.

Confira a Programação da 1ª Jornada Capixaba de Formação Esportiva:

28/10 – Métodos de ensino e treinamento do Basquetebol (Prof. Aldo Machado)

29/10 – Métodos de ensino e treinamento do Futsal (Prof. Adail Sampaio)

11/11 – Métodos de ensino e treinamento do Handebol (Prof. Eduardo Palaoro)

12/11 – Métodos de ensino e treinamento do Voleibol (Prof. Henrique Dias)

Serviço

1ª Jornada Capixaba de Formação Esportiva

Data: 28 e 29 de outubro e 11 e 12 de novembro

Horário: Das 08h às 18h (Com intervalo para o almoço)

Local: Instituto Educacional Jesus Menino – R. Morena Assef,181, Itapebussu -Guarapari-ES

Informações: Anderson: (27) 999745633