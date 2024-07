Jornalista de Guarapari cria podcast para ajudar meninas negras a lidar com desafios da vida adulta

Foto: divulgação

O Podcast “Papod Preta”, projeto multimídia totalmente capixaba, já tem data de lançamento. Com início no próximo dia 10 de agosto, o objetivo da iniciativa é colocar em pauta questões que permeiam a vida de mulheres negras, ajudando meninas a lidar com os desafios típicos do processo de transição para a vida adulta.

“O podcast nasceu do desejo de criar um espaço seguro para jovens negras, que nutra essas meninas e mulheres capixabas de referências positivas e informações que as permitam sonhar e caminhar em direção a um futuro que desafie as estatísticas”, conta a idealizadora do projeto, jornalista e produtora cultural, Nicolly Credi-Dio.

Ao todo, a primeira temporada contará com cinco episódios estruturados no formato de bate-papo. Com a participação de especialistas de diferentes áreas, o podcast discutirá assuntos como carreira, identidade, autoestima, saúde mental, relacionamentos e sexualidade.

“O período de transição para a vida adulta é particularmente difícil porque somam-se os desafios que já são enfrentados durante toda a nossa vida e novos obstáculos, como lidar com uma carreira, com os estudos. O objetivo do Papod Preta é tornar esses desafios fáceis de serem atravessados por meio do depoimento de mulheres negras que já passaram por esse período”, explica Nicolly.

Os temas serão discutidos a partir do relato e depoimentos das próprias ouvintes, que terão um espaço aberto para compartilhar dúvidas, experiências e inquietações sobre o período de transição para a vida adulta.

“O intuito é aquilombar mulheres negras, criar um espaço seguro para essas meninas, favorecer uma noção de pertencimento e compreender que esses desafios não são desafios individuais. Eles existem em uma perspectiva coletiva e, portanto, as soluções para atravessar esses caminhos também devem ser buscadas de forma coletiva”, ressalta a idealizadora.

O evento de lançamento do podcast será realizado no dia 10 de agosto, às 16h, no Centro Cultural Casa Sinestésica, em Guarapari. A programação, totalmente protagonizada por mulheres negras, vai contar com música ao vivo, com a cantora capixaba Evelyn do Carmo, exposição de arte da artista Brisa Marina, além de roda de conversa.

O Podcast “Papod Preta” é realizado com recursos da Secult, por meio do Edital 03/2022 – Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba. Os episódios serão disponibilizados no Spotify e no YouTube.

Serviço:

Evento de lançamento do podcast “Papod Preta”

Dia: 10/08 (Sábado)

Horário: 16 horas

Local: Casa Sinestésica, Av. Barcelona, 192, Praia do Morro – Guarapari

Evento gratuito

Mais informações sobre o projeto: https://linktr.ee/papodpreta

Assessoria de imprensa: [email protected]

Telefone de contato: (27) 99615-6333

*Com informações da assessoria de comunicação.