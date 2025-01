Léo Abrantes assume prefeitura de Anchieta e empossa nova equipe de governo

Fotos: Jonas Pereira e Cynthia Rosa/divulgação PMA

Na quarta-feira (01), cerca de mil pessoas prestigiaram a posse do novo prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, conhecido como Léo Português (PSB), e de seu vice, Renato Lorencini (União). A cerimônia aconteceu na quadra de esportes da Escola Paulo Freire, na sede do município.

Além do prefeito e vice, foram empossados os 11 vereadores eleitos. A solenidade contou com a presença dos deputados estaduais Zé Preto e Hudson Leal, além do presidente da Aderes, Alberto Gavini, que compuseram a mesa.

O momento de transição foi marcado por homenagens. O ex-prefeito Fabrício Petri (PSB) recebeu uma cesta de artesanato como reconhecimento por sua gestão e passou a faixa de prefeito a Léo Português sob aplausos da plateia.

Em seu discurso de posse, Léo demonstrou emoção e gratidão. “Hoje é um dia muito especial. Com muita gratidão, humildade e fé vamos assumir esse compromisso com a população de Anchieta. Queremos fazer o trabalho de excelência que Fabrício e Carlos Waldir fizeram em oito anos. Queremos ir adiante, melhorar onde for possível. Agradeço a cada um que votou em mim, mas meu compromisso é governar para todos de Anchieta, principalmente os mais necessitados, não importa em quem votaram”, afirmou.

Secretários

Já na manhã dessa quinta-feira (02), Léo Português empossou os novos secretários e gerentes municipais em uma solenidade no saguão da Prefeitura. O prefeito destacou que a equipe terá como meta realizar uma gestão participativa e voltada para atender as comunidades.

Ele também apontou a importância da parceria com os vereadores e do diálogo com a população. “Vamos tocar essa cidade com uma gestão séria, participativa e com os vereadores. A cidade tem pressa, as pessoas que necessitam têm pressa”, declarou.

Léo encerrou sua fala ressaltando que será um prefeito presente nas comunidades. “A população quer atenção do poder público, e eu serei um prefeito participativo no dia a dia das comunidades.”

A nova equipe de governo inclui os seguintes secretários e gerentes municipais:

Saúde: Renato Lorencini (Secretário) e Cristiane Feitosa (Adjunta)

Renato Lorencini (Secretário) e Cristiane Feitosa (Adjunta) Segurança Pública: Wander Nogueira

Wander Nogueira Procuradoria Geral: Pablo Lopes Damázio

Pablo Lopes Damázio Controladoria Geral: Pamela Amélia Oliosi Bernardi

Pamela Amélia Oliosi Bernardi Educação: Shuanna Louzada (Secretária) e Hilnara De Souza Veronez (Adjunta)

Shuanna Louzada (Secretária) e Hilnara De Souza Veronez (Adjunta) Assistência Social: Paula Louzada Martins

Paula Louzada Martins Meio Ambiente: Sofia Nogueira

Sofia Nogueira Turismo: Caio Mozer

Caio Mozer Infraestrutura: Robson Lorencini (Secretário) e Flávio Sant’anna de Oliveira (Adjunto)

Robson Lorencini (Secretário) e Flávio Sant’anna de Oliveira (Adjunto) Gerente Municipal de Gabinete do Prefeito: Soemis Mezadri

Soemis Mezadri Gerente Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico: Robson de Mattos

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.