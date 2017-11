Literatura Capixaba será tema de Festival de Cinema estudantil em Guarapari

por Larissa Castro

O Instituto Educacional Jesus Menino chega a sua décima edição do ‘Festival de Cinema’ organizado por alunos e professores do Ensino Fundamental II. Este ano, o tema escolhido para a produção dos curtas-metragens foi “O Homem como Agente do Espaço e do Tempo”, destacando a Literatura Capixaba e seus autores. Com sessão única e aberta ao público, a apresentação dos trabalhos será realizada dia 14 de novembro, no Cine Ritz Guarapari, às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos por R$10.

Criado em 2007 pelo professor de geografia Ivan Castilho, o trabalho que possui total produção dos alunos do instituto, oferece uma experiência pedagógica diferente do cotidiano, e busca sempre acrescentar conteúdos relevantes para o currículo estudantil dos adolescentes. “Este ano destacaremos os autores capixabas através da linguagem cinematográfica. Durante a organização dos trabalhos, ocorre uma forte troca de experiências entre professores e alunos. Não é algo competitivo, mas sim um festival que visa enfatizar, sobretudo a aprendizagem colaborativa do processo”, explica o professor.

Com o início das gravações logo no começo do ano letivo, o público-alvo são alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Estes serão avaliados nas matérias de Geografia, História e Literatura, de acordo com o empenho apresentado nos preparativos. Com custos baixos de produção, cada trabalho terá o tempo máximo de 15 minutos de apresentação. No dia do festival as turmas estarão concorrendo a uma premiação e um júri convidado será responsável pelas notas. Os três primeiros lugares garantem um troféu, conforme a colocação.

Dos cinco escritores capixabas escolhidos como inspiração, duas são de Guarapari, sendo elas Gilcéia Gonçalves e Beatriz Bueno. Na próxima segunda-feira (06), os alunos terão um encontro com os autores Noel Freire, de Vila Velha e Marcus Tavares, de Vitória, na própria escola para uma conversa sobre o tema ‘Palavra e a Imagem’, além dos autores citados, o professor Renan Andrade também terá uma obra entre os trabalhos. A novidade da 10ª edição é o prêmio ‘Alda’, que este ano irá homenagear a professora Alda Silva e, em cada ano um funcionário será contemplado.