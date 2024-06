Luciano Grasse assume presidência da Clac e demonstra otimismo com novos projetos

Luciano Grase e família. Foto: acervo pessoal.

Após 20 anos, a Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) tem um novo presidente. Luciano Luis Grasse, de 53 anos, substituiu Rolmar Bottechia no comando de uma das maiores cooperativas da região no início deste mês.

Produtor rural e ex-vice-presidente da empresa, Luciano concedeu uma entrevista ao folhaonline.es, na qual projetou a continuidade do elogiado trabalho executado pelo antecessor e relembrou sua história com a cooperativa.

“A minha relação vem desde o tempo do meu avô. Quando surgiu a primeira linha de leite em Nova Estrela, região onde eu moro, havia muitos problemas com os animais. O meu avô era um dos produtores, e quando se associou à Clac muitos problemas foram solucionados”, explica.

A trajetória foi mantida pelo pai e chegou até ele em 2004, quando se associou à empresa. Sobre a nova empreitada, agora à frente da Clac, ele expressou um sentimento de felicidade, sem deixar de lado a percepção de uma grande responsabilidade.

“É um sentimento de muita responsabilidade de estar a frente de uma empresa da qual eu já fazia parte. A responsabilidade ficou muito maior, e vamos tentar manter o trabalho, continuar caminhando do mesmo jeito e dar prosseguimento aos nossos projetos”, disse ao citar o trabalho do ex-presidente Rolmar.

E, assim como o antecessor, contar com o apoio da diretoria e dos cooperados. “Não fazemos nada sozinhos. O apoio dos cooperados e colaboradores é essencial para que os próximos anos sejam cada vez melhores para a Clac.”

A importância do cooperativismo

Luciano destacou a força que o cooperativismo representa para os produtores rurais. Por experiência própria, disse considerar que, graças à Clac, ele teve muitas oportunidades, como incentivos e assistência técnica para os produtores, e o mesmo ocorreu com os demais cooperados.

Além da contribuição para os produtores, a cooperativa é um grande pilar econômico para o município de Alfredo Chaves. “Quando entramos aqui, tínhamos 20 funcionários, hoje empregamos mais de 100. Indiretamente, são mais de 700. É de uma imensa importância para o município”, enfatizou.

Novidades

Nos projetos em andamento, Luciano adiantou alguns novos produtos que devem chegar em breve às prateleiras. Entre eles, iogurte em garrafa, doce de leite, requeijão cremoso, requeijão em bisnaga e queijo minas padrão.

Mas o desejo é não parar por aí. “Temos esperança de lançar ainda mais produtos novos no mercado”, disse.

Relação com Rolmar

O ex-presidente da Clac, Rolmar Bottecchia e o atual presidente, Luciano Grasse. Foto: HM Comunicação.

Depois de duas décadas ocupando a presidência da Clac, o trabalho de Rolmar Botecchia também foi destacado pelo novo executivo. Afinal, foram anos de trabalho intenso e respeito mútuo.

“Sempre tivemos uma relação muito boa, de respeito. Eu o considero o meu segundo pai; uma pessoa ética, séria e muito transparente”, elogiou Luciano.

Ele ainda reforçou a importância da gestão de Rolmar para o desenvolvimento da empresa e as relações institucionais. “Ele tem uma bagagem enorme, muito conhecimento. Foi extensionista do Incaper, conheceu vários municípios e sempre manteve uma ótima relação com vários parceiros e políticos.”

Para Rolmar, Luciano Grasse é a pessoa certa para conduzir a cooperativa a partir de agora. “Ele tem uma relação muito boa com o produtor, é uma pessoa séria, dedicada e do bem. Era o vice-presidente e tinha minha inteira confiança. Ele está preparado para assumir esse cargo”, afirmou.