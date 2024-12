Mãe busca ajuda para conseguir cadeira de rodas nova para o filho em Guarapari

Foto: acervo pessoal

Diagnosticado com paralisia cerebral e autismo, Matheus Betzel, de 13 anos, passa boa parte do dia em sua cadeira de rodas. No entanto, segundo sua mãe, Shirlei do Nascimento, ultimamente o garoto tem se queixado de dores na coluna, agravadas pelo uso de uma cadeira de rodas inadequada para seu tamanho. Enquanto aguarda a assistência dos órgãos oficiais, Shirlei busca apoio da comunidade para conseguir o novo equipamento.

“Ele faz terapia pela manhã e à tarde, então passa muito tempo na cadeira de rodas. Tudo que ele faz durante o dia é na cadeira, que está muito pequena. De uns tempos para cá, ele vem reclamando muito de dor na coluna, e me dói o coração ver ele assim”, desabafou a mãe.

Shirlei conta que já iniciou o processo para solicitar uma nova cadeira por meio do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), mas a espera é longa. “Estou fazendo todo o processo para pedir uma nova cadeira no Crefes, mas infelizmente isso demora muito. Por enquanto, tenho que aguardar até eles marcarem a data para tirar as medidas dele, pois sem isso não consigo nem acionar a Defensoria Pública”, afirmou.

A mãe, que se dedica integralmente aos cuidados do filho, depende do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para arcar com os custos de medicamentos e outras despesas. “Gostaria que alguém me ajudasse doando uma cadeira, pois tudo é muito caro. Infelizmente não posso trabalhar, pois cuido dele em tempo integral”, conta.

Além da cadeira de rodas, Matheus precisa de órteses para os pés e mãos, que estão entortando, e também de uma cadeira de banho. “Talvez com uma cadeira adequada e a órtese, ele não precise fazer cirurgia para corrigir”, destacou.

Empresas ou pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato com Shirlei pelo telefone (27) 99813-8172.