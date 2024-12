Mais de 60 idosos são beneficiados com doações em campanha apoiada pela PM de Guarapari

Fotos: divulgação/PMES

Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, em Guarapari, acompanharam, nesta semana, a entrega das doações arrecadadas na campanha “Adote um Idoso”, promovida em parceria com a Associação Beneficente Adote um Idoso (ABAI). Durante todo o mês de dezembro, os policiais arrecadaram fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis.

De acordo com a corporação, 69 idosos receberam as doações e singelas lembranças na véspera de Natal. A campanha também possibilitou que cerca de 60 famílias carentes do município fossem beneficiadas com cestas básicas e crianças recebessem presentes.

As fraldas geriátricas foram entregues no Asilo Cantinho da Dinda, localizado no bairro Condados e no Recanto da Vovó, em Cachoeirinha. A parceria com a ABAI já dura 10 anos e tem sido um sucesso, segundo o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho.

“Os idosos são guardiões de histórias, sabedoria e valores que nos moldaram como sociedade. Muitos deles, porém, enfrentam desafios diários que podem ser aliviados com simples gestos de solidariedade. E é aí que entramos em ação. Participar desta campanha não é apenas ajudar; é demonstrar o respeito e o cuidado que devemos a quem tanto fez por nós. É um ato de gratidão e um exemplo para as gerações futuras. Estamos sempre disponíveis para auxiliar iniciativas assim”, afirmou o comandante.

*Com informação da Assessoria de Comunicação da PMES.