Mais de dez pinguins foram resgatados nas praias de Guarapari na última semana

Fotos: divulgação/IPRAM

As praias de Guarapari têm recebido nos últimos dias uma grande quantidade de pinguins. Pode parecer estranho, mas a presença das aves na costa brasileira é comum nessa época do ano. No entanto, muitos deles não resistem à viagem e aparecem mortos.

Até agora, mais de dez aves já foram resgatadas pelo Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) em praias da cidade, no restante do Estado o número aumenta mais ainda. Oito estão em tratamento no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), em Vila Velha. “A presença deles no litoral brasileiro é natural, mas pinguins são aves que vivem em alto mar, então não vemos o tempo todo na praia. Eles vêm para a costa brasileira em maio e junho”, afirma o diretor-presidente do IPRAM, Luis Felipe Mayorga.

A visita das aves se deve à procura por alimentos, explica o especialista. “Quando não encontram alimentos em alto mar, como sardinha, eles começam a explorar a costa, e começamos a ver mais pinguins.”

A maioria dos resgatados sofre com o cansaço da viagem e a falta de presas para se alimentar. As aves perdem gordura e são encontradas magras e debilitadas nas areias. Para fugir da fome, os pinguins podem chegar a outros estados do Brasil, como Bahia e Alagoas, mas Mayorga ressalta que, geralmente, nas praias capixabas e o Rio de Janeiro as visitas são comuns nessa época.

Aves recebem tratamento na sede do IPRAM, em Vila Velha

Outro fator que explica a incidência das aves no litoral é a idade. Pinguins jovens são mais propensos a esse tipo de aventura. “Os adultos não viajam tanto, mas como os pinguins mais jovens são menos experientes acabam explorando um pouco mais longe. Então, geralmente, no Brasil, são encontrados pinguins juvenis.”

O resgate e tratamento dos animais são realizados por institutos locais, como o IPCMar e o IPRAM. “Em Vitória e praias do litoral os responsáveis são o projeto Tamar e o IPRAM. De Guarapari até Presidente Kennedy é o IPCMar. Cada um monitora um trecho e quando encontram os pinguins trazem para o IPRAM”, finaliza Mayorga.

O instituto também recebe outros animais marinhos, como tartarugas. Para resgate dos animais, basta ligar para 0800 991 4800.