Manifesto LGBTQIA+ prepara volta às ruas de Guarapari em sua oitava edição

Os preparativos para a 8ª edição do Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari já começaram. Realizado pela Associação Diversidade, Resistência e Cultura (ADRC), o evento conta com apoio da Prefeitura e vai voltar às ruas da cidade com o tema unificado com a Parada de São Paulo, mas voltado para as questões locais: “Basta de negligência e retrocesso no Legislativo! Por políticas públicas além das praias”.

“A maior novidade deste ano é colocar o manifesto na rua, no centro da cidade, isso torna ainda mais acessível para a comunidade. Podemos adiantar que o tema desse ano já é conhecido, pois unificamos com a Parada do Orgulho de São Paulo e trouxemos para a nossa realidade”, adianta o diretor de comunicação da Associação DRC, Lucas da Costa.

Previsto para acontecer em agosto, o Manifesto busca levantar discussões e trazer a representatividade e diversidade para o centro do debate municipal. No ano passado, a Associação – que até então era um Coletivo de jovens da comunidade LGBTQIA+ -, enfrentou questões que dificultaram a realização do evento em via pública, o que o levou para um local fechado. Em 2024, no entanto, será diferente, já que a Prefeitura tem participado.

“Desde o início do planejamento, que se iniciou em dezembro de 2023, intensificamos o diálogo com as autoridades locais e buscamos estabelecer parcerias estratégicas que assegurassem o apoio necessário. Trabalhamos arduamente para cumprir todas as exigências burocráticas com antecedência em tempo hábil”, afirma Leonardo Brandão, presidente da ADRC.

A recepção positiva é creditada ao fato de o coletivo ter se transformado em uma Associação, ampliando o acesso ao poder público, aponta Lucas: “Acredito que a estrutura de uma associação tem um peso maior quando a gente abre uma discussão sobre o assunto, além do acesso que a entidade nos dá a órgãos públicos e outras organizações. A intenção de ampliar o coletivo para associação foi justamente para alcançar o que, como coletivo, não era possível”.

Mais detalhes sobre a organização, programação e atrações do 8º Manifesto LGBTQIA+ de Guarapari serão divulgados a partir de semana que vem na página do Instagram da Associação DRC: @associacao.drc.

Políticas públicas além das praias

Na temática do Manifesto está uma pauta bastante importante para a comunidade: a criação de políticas públicas para juventudes e população LGBTQIA+. Para Leonardo, a representatividade na política local ainda não é a ideal, mas já demonstra sinais de mudança.

“A inserção da pauta LGBTQIA+ na política local tem sido devagar, mas há sinais positivos de progresso. Observamos uma crescente conscientização e sensibilidade em relação às questões LGBTQIA+ entre alguns representantes políticos. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos em termos de preconceito e resistência”, explica.

Os sinais, segundo ele, começaram a se evidenciar nos últimos anos, com o aumento do engajamento em parte da sociedade. “Sentimos que há uma abertura crescente, especialmente nos últimos três anos entre os jovens políticos, movimentos sociais, organizações privadas, entidades e aqueles mais alinhados com causas sociais, que demonstram uma maior disposição para ouvir e incorporar as demandas da comunidade LGBTQIA+ em suas agendas”, revela.

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Nesta sexta-feira (28) é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data marca o “Incidente de Stonewall” de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, Nova York, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações de truculência policial. Desde então, a data passou a ser um marco para a reivindicação de direitos para a comunidade LGBTQIA+.