Máquinas dão início aos trabalhos de empreendimento milionário em Guarapari

por Larissa Castro

Os primeiros trabalhos para a obra das torres Absolute Town Mall e Residence que serão erguidas no antigo Estádio Davino Matos, ou popularmente conhecido como campo do Guarapari, iniciaram, e chamaram a atenção de comerciantes e populares que passaram pelo local. Mas representantes da construtora esclareceram que se trata apenas da limpeza do terreno, e a previsão é para março de 2018.

A obra que vai dar um boom em Guarapari possui uma previsão de quatro anos para a sua conclusão, mas de acordo com um representante da empresa, que preferiu não se identificar, as máquinas e tratores que foram vistas no local são apenas para retirarem as arquibancadas, de acordo com a licença adquirida na prefeitura do município. “Nós estamos trabalhando para iniciar essas obras ano que vem. O projeto está aprovado na prefeitura, e a empresa aguarda a decisão final da justiça para a retirada das lojas que fazem parte do terreno, mas por enquanto estamos limpando a área, conforme a autorização que temos”.

Apesar de distante da conclusão, o responsável adianta que será algo inovador para a cidade. “Quando as obras forem iniciadas, elas irão possuir uma velocidade de foguete. Enquanto a população estiver dormindo, nós estaremos trabalhando. Serão 144.000m² de empreendimento. Dependemos apenas da decisão judicial, e aí Guarapari vai receber o que merece”, finalizou.

A futura obra consiste em cinco torres, sendo três residenciais, um hotel com heliporto e outra comercial com um shopping, em um investimento de mais de R$ 200 milhões que possui arquitetura moderna de Hong Kong, Nova York e Dubai. Um dos atrativos é que à noite, as torres com mais de 88 metros de altura vão mudar de cor sendo mais um detalhe sofisticado. Além do turismo, cerca de 3 mil empregos diretos durante os quatro anos de construção serão gerados. Já na operação do shopping e salas comerciais, serão criados 700 postos de trabalho.