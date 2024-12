Mega da Virada: prazo para apostas termina amanhã (31) às 18h

A Mega da Virada, o concurso mais esperado do ano, está chegando. As apostas se encerram às 18h desta terça-feira (31), e podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

O valor mínimo de aposta para Mega da Virada é de R$ 5,00 para apostas simples de 6 dezenas.

O prêmio está estimado em R$ 600 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês.

Sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No perfil do Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão.

*Com informações da Assessoria de Imprensa da CAIXA.