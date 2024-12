Mensagem do Editor: Novo tempo

Foto: reprodução

2024 está terminando, e dezembro nos convida à inevitável reflexão: o que conquistamos neste ano? O que desejamos alcançar no próximo? Essas são perguntas que, muitas vezes, não têm respostas fáceis. Ao revisitar os últimos 12 meses, alguns de nós celebram vitórias e momentos inesquecíveis, enquanto outros podem se deparar com desafios, decepções ou metas que ficaram pelo caminho. O que permanece para todos são os aprendizados, tão valiosos e inevitáveis.

Vivemos em um mundo acelerado, onde os dias parecem voar. Mas será que temos aproveitado bem esse tempo precioso? O que temos feito para melhorar não apenas nossas vidas, mas também o ambiente ao nosso redor? E, acima de tudo, será que estamos dedicando nossos esforços para tornar a sociedade mais justa, acolhedora e humana? Essas reflexões não devem se limitar ao final do ano — podem ser o ponto de partida para 2025.

A solidariedade, tão evidente no espírito natalino, merece espaço nos outros 364 dias do ano. Mais do que doações materiais, ela inclui empatia, escuta, diálogo e cuidado. Precisamos estar atentos ao próximo e demonstrar gestos que, mesmo simples, fazem diferença. Em um planeta que enfrenta mudanças climáticas, avanços tecnológicos transformadores e crises de saúde mental, desacelerar não é apenas necessário; é vital. Desacelerar para valorizar as pequenas alegrias: um sorriso, uma boa conversa, a companhia de quem amamos.

Que 2025 seja um ano de ressignificação do tempo. Um ano de mais leveza, realizações e momentos inesquecíveis. Que nos traga força para criar novos caminhos e coragem para vivê-los plenamente. Feliz Ano Novo! E que venha um novo e bom tempo para todos nós.