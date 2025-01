“Minha trajetória me preparou para enfrentar os desafios”, diz Tyago Hoffmann ao assumir Secretaria da Saúde

Fotos: reprodução

Na última quinta-feira (02), o governador Renato Casagrande anunciou que o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) assume a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com uma trajetória na gestão pública, Hoffmann retorna à área da saúde, onde já atuou como subsecretário administrativo e financeiro em 2011, durante a primeira gestão de Casagrande.

Na sexta-feira (03), em seu primeiro dia no comando da Sesa, Hoffmann realizou uma reunião estratégica envolvendo subsecretários de Estado, os superintendentes de saúde e o ex-secretário Miguel Duarte. O encontro teve como objetivo traçar um panorama do sistema de saúde do Espírito Santo e alinhar metas e estratégias com a equipe técnica.

Durante a reunião, Hoffmann enfatizou a necessidade de um trabalho integrado para melhorar o atendimento. “Nosso foco é aprimorar o atendimento à população, garantindo agilidade, qualidade e humanização em todos os níveis do sistema de saúde”, afirmou.

Tyago Hoffmann destacou a importância de aproveitar a experiência da gestão anterior para impulsionar avanços na saúde. Nos próximos dias, a equipe focará na análise de desafios e definição de prioridades.

Ao longo de sua carreira, Hoffmann ocupou importantes posições no governo estadual, como secretário de Governo, chefe da Casa Civil e secretário de Inovação e Desenvolvimento.

Ao comentar sobre sua nova função, ele destacou o compromisso com a saúde pública:

“Assumo a Secretaria de Saúde com a responsabilidade de contribuir para que os capixabas tenham acesso a um sistema público eficiente, humano e inovador. Minha trajetória me preparou para enfrentar os desafios e, junto ao governador Casagrande, vamos trabalhar para avançar ainda mais na saúde do Espírito Santo”, declarou.

O governador Renato Casagrande ressaltou a relevância da experiência de Hoffmann para o novo capítulo:

“Tyago é um gestor com histórico de resultados e dedicação. Tenho plena confiança de que ele fará um excelente trabalho à frente da Secretaria de Saúde, garantindo que os serviços sejam ampliados e modernizados”, afirmou o governador.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.