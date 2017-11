Mister Guarapari fica entre os 10 colocados do ES

por Larissa Castro

Após participar no último sábado (04) do concurso de Mister Espírito Santo 2017, realizado em Vila Velha, o representante de Guarapari desde 2016, Wallace Rodrigues, 33, conquistou o 9º lugar da disputa entre 22 concorrentes. A colocação classifica o candidato para concorrer ao título de ‘Rei do Turismo do Espírito Santo’, que acontece em março de 2018.

Muito além do glamour e da beleza, para se tornar um Mister é preciso ter simpatia, conhecimento, e essência social. Características que estão presente em Wallace antes mesmo de cogitar seguir a atual carreira. “Sempre me orgulhei por ser de Guarapari. Quando eu era coreógrafo de bandas, tinha orgulho de erguer a bandeira da minha cidade e, como Mister esse prazer de representação local só aumenta”, conta o gestor de recursos humanos.

Mesmo sem garantir o primeiro lugar do Estado, o maior prazer para Wallace é poder influenciar, através da faixa de Mister, a prática de ações sociais e de conscientização. “Muito além do status de primeira colocação, eu fico feliz em saber que através da minha influência, consigo conscientizar pessoas em campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, ou com práticas solidárias, como o Sopão Solidário da Igreja Batista em Santa Mônica, que semanalmente faço questão de me reunir ao grupo”.

Por carregar a faixa com o nome de Guarapari por onde passa, o Mister é considerado o Rei do Turismo de Guarapari e mesmo com críticas e o pouco reconhecimento do público, Wallace aguarda agora, com o apoio da família e de amigos, o título Estadual de Rei do Turismo Capixaba. “Infelizmente o concurso de Mister não é tão buscado quanto o de Miss, mas mesmo com as críticas de pessoas que desacreditam, eu conto com o apoio dos que convivem comigo e de outros que entendem o verdadeiro significado de um Mister. Não vou desistir do próximo título e espero trazer esses reconhecimento para a cidade saúde crescer ainda mais no turismo”, desabafa o representante.

Sobre Wallace

Natural de Guarapari, atuou na área artística desde a infância. Estudou dança: técnicas de ballet clássico masculino, jazz dance e dança de salão. Durante oito anos realizou trabalhos como coreógrafo, dançarino e vocalista. Participou de shows e fez turnês por vários estados do Brasil. Fez gravações de DVDs e participações entre algumas bandas do estado, dentre elas Trio Chapahalls, Aerossom, Gargantas de Ouro, Loresom, Alex Paulo o Forró Pesado, Musical Prateado, Top hits, banda Hitmos e Cadilac de Luxo.