Moradores da Praia do Morro enfrentam transtornos com alagamentos após as chuvas

Fotos: enviadas por leitor

Quem passa pela Avenida Vitória, na Praia do Morro, tem enfrentado dificuldades devido a problemas no escoamento da água da chuva. Segundo relatos, a situação persiste há meses, apesar de solicitações à Prefeitura de Guarapari e da realização de algumas intervenções que não foram suficientes para solucionar o problema.

Um leitor, que preferiu não se identificar, contou ao folhaonline.es sobre a situação da drenagem no local, que fica alagado quando chove: “São dois bueiros que estão entupidos. A rua não foi alterada com as obras de macrodrenagem. Uma vez, vieram aqui e tiraram a terra de dentro do bueiro, mas não funcionou”, afirmou.

Segundo ele, um buraco foi aberto na tentativa de melhorar a drenagem, porém a situação não mudou. Ele contou ainda que há meses o buraco segue aberto no local, dificultando ainda mais o acesso.

“Acaba impactando o tráfego e a passagem das pessoas. A rua só seca com a evaporação da água. Toda vez que chove, alaga e demora semanas para secar totalmente”, acrescentou. Ele relata que buscou ajuda junto à Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que, por sua vez, esclareceu que o problema é de competência da Prefeitura de Guarapari.

A administração municipal foi procurada para esclarecimentos, e enviou uma resposta por meio de nota:

“A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), informa que uma equipe técnica avaliou a necessidade de construir uma rede de drenagem na Avenida Vitória. A solicitação foi registrada para possíveis investimentos futuros do município.”

*A matéria foi atualizada às 17h de terça-feira (05), após o recebimento da resposta da Prefeitura.