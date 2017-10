Moradores organizam mobilização em Meaípe durante o feriado (02)

por Larissa Castro

O feriado de Finados, nacionalmente comemorado no dia 02 de novembro, este ano será de união entre os moradores de Meaípe e região. É que o grupo ‘S.O.S Praia de Meaípe’ vai mobilizar uma manifestação em busca de melhorias para o bairro. O objetivo é chamar a atenção das autoridades municipais e estaduais, para investimento e melhorias na orla da praia que foi destruída recentemente. A concentração terá início às 09 horas, no sinal de trânsito próximo ao supermercado MultiShow e, o destino final será em Nova Guarapari.

Para convocar os moradores para uma Meaípe melhor, representantes do grupo que movimenta as redes sociais desde o dia que o mar destruiu a orla da praia (relembre aqui), decidiram se unir no feriado para que as autoridades se sensibilizem com a situação da praia. Mesmo com as obras iniciadas, um dos membros do grupo, explica que é a inquietude popular que vai conquistar o que de fato precisam. “Meaípe precisa de mais atenção de órgãos estaduais e federais, pois sabemos que o dinheiro que o município tem, não é o suficiente para reavivar as belezas da orla”, ressalta Paulo Henrique Gonçalves.

PH, como é conhecido popularmente, relembra ainda que a praia é uma importante fonte de renda para os moradores. “Depois que a Samarco demitiu vários funcionários, muita gente ficou sem ter algum meio de renda. Na praia as pessoas trabalhavam de alguma forma para atender aos turistas e, com o verão se aproximando, na situação que está, ninguém vai querer ficar curtindo praia em Meaípe. A mobilização é para estética do lugar e para buscar meios de trabalhos para quem precisa também. É hora de nos unirmos mais uma vez”.

O movimento pretende unir todos os moradores de bairros próximos à Meaípe, como: Porto Grande, Condados e Nova Guarapari. Cartazes com frases relacionadas à situação são importantes para chamar atenção de quem passar por perto. Outras informações e dúvidas podem ser tiradas na página oficial do evento (clique aqui).