Moradores reclamam de poluição na Praia da Cerca após as chuvas em Guarapari

Após as chuvas que atingiram a cidade no início da semana, moradores da Praia do Morro têm expressado preocupação a respeito da água que está sendo direcionada para a Praia da Cerca. Em fotos e vídeos enviados, é possível ver que a água da praia está escura, e há relatos de mau cheiro no local.

Um dos moradores falou sobre a mudança no cenário da praia: “Agora a Praia da Cerca, que nunca havia visto esgoto, amanhece com a água preta após a chuva.” Segundo ele, a água cai diretamente em uma área de manguezal, onde vivem caranguejos e diversas espécies de fauna e flora.

Fotos: enviadas por leitor

O sistema de macrodrenagem implantado na região também recebeu críticas, após ter sido criado para resolver o problema da água de chuva misturada com esgoto clandestino que era direcionada para a Praia do Morro. “A única mudança foi que tiraram da Praia do Morro, com 3 km de extensão, e jogaram na Praia da Cerca, com cerca de 200 metros”, afirmou.

Outro ponto de preocupação é a Praia do Carlito, localizada nas proximidades. O local, conhecido por ser um ponto popular para a prática de surfe, também é frequentado por espécies marinhas. “A Praia do Carlito é muito usada por surfistas e é um local bastante visitado por tartarugas”, destacou o morador.

Resposta da prefeitura

Por meio de nota enviada nesta terça-feira (1º), a prefeitura informou que equipes de diferentes órgãos participaram de uma reunião para criar um plano de ação.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que as equipes da Semag, Semop, Cesan e Rio Vivo se reuniram hoje (01), para alinhar as ações imediatas de reparação das intercorrências na Praia da Cerca.”

Vazamento de esgoto na Praia do Morro

Outro morador registrou imagens que mostram um vazamento de esgoto em um bueiro na rua Mônaco, na Praia do Morro.

“Não tem como dar descarga porque vaza esgoto. A situação aconteceu com a rede nova”, afirmou ele, que mora no local, além de possuir comércios na mesma rua. Nesta quarta-feira (2), o morador registrou uma reclamação na Cesan, e a companhia informou que será realizada a desobstrução da rede.

A prefeitura foi procurada para esclarecer dúvidas com relação ao caso, mas não enviou respostas sobre a situação.