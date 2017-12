Motociclistas realizam doações de brinquedos neste sábado (9) em Guarapari

por Larissa Castro

Já imaginou poder fazer o Natal de diversas crianças ainda mais feliz com o simples ato de doar? Os motociclistas que fazem parte da Associação de Motociclistas de Guarapari (AMG), pelo sétimo ano consecutivo, realizam uma ação que envolve vários Papais Noel e diversas pessoas do bem, e saem pelos bairros Condados, Lameirão e Barro Branco, fazendo a festa da garotada com o ‘Natal Feliz Poseidon M.C’. Este ano, o trabalho será realizado no sábado (09), a partir das 10h, com saída da Praia do Morro.

O desejo de levar alegria para algumas crianças da cidade partiu do diretor da AMG, Ricardo Rodrigues, que após se tornar o motivo do sorriso de muitos, fez da solidariedade uma característica marcada em sua rotina. “É inexplicável a sensação que tenho ao ver os pequenos abrirem seus presentes, que com a ajuda de cada um, conseguimos doar. Eu adoro fazer esse trabalho, pois é algo gratificante”, desabafa o organizador.

Além do Natal, os motociclistas realizam um trabalho semelhante no mês de outubro, para celebrar o Dia das Crianças. As doações partem de integrantes da AMG e de outros que também se sensibilizam com a atitude do grupo. “A gente realiza o trabalho de entrega, mas muitas pessoas não podem ir à motociata e preferem entregar antecipadamente para também contribuírem. Ajudas assim são sempre bem recebidas”, explica Ricardo.

Quem tiver interesse em doar um brinquedo para esta edição ainda tem tempo. Ricardo e a equipe de Papai Noel vai até você para buscar a contribuição. As doações também serão aceitas no sábado, antes da entrega. Basta entrar em contato através do telefone (27) 99904-9518.