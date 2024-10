Motorista da Secretaria de Educação de Guarapari morre em acidente de moto

Foto: reprodução

No final da manhã de ontem (27), um homem morreu após colidir com um carro na Rodovia Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Sol Nascente, em Guarapari. De acordo com a prefeitura, a vítima, identificada como Giltemberg Santos de Assunção, era motorista efetivo na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência, que envolveu a motocicleta de Giltemberg e um carro. Segundo o motorista do automóvel, ele aguardava o sinal abrir em uma rotatória, e, ao atravessar pela avenida depois que o sinal abriu, foi atingido lateralmente pela motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e confirmou o óbito de Giltemberg.

O motorista do carro passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A perícia foi acionada para avaliar as circunstâncias do acidente.

Por meio de um comunicado, a Semed lamentou o ocorrido e prestou condolências à família e à comunidade escolar.