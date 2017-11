Motorista que não pagar rotativo pode ser multado

Foram 40 multas em cinco dias de fiscalização

Mais de 40 motoristas foram multados em três semanas de fiscalização em uma ação da Prefeitura e Polícia Militar. O objetivo foi coibir o estacionamento irregular e autuar os veículos que param em vagas do rotativo sem pagar o tíquete. Foram cinco dias de ronda entre 18 de julho e 5 de agosto no Centro e Parque Areia Preta. Agora só falta fechar o convênio com Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

Enquanto isso, apenas os policiais militares podem autuar e multar em Guarapari. Os agentes do rotativo não possuem essa função. Mas após o convênio firmado, os agentes de trânsito da prefeitura terão essa autorização. Hoje, o município conta com três agentes além dos seis que serão convocados por meio do último concurso público da prefeitura.

“Desde que o trânsito está municipalizado, a prefeitura poderia lavrar autos de infração de trânsito. Mas como não temos sistema próprio, precisávamos fechar convênio com o Detran. Essa integração vai permitir que nossos agentes também possam multar além da PM. Por isso estamos fazendo esse trabalho de adaptação com uma autuação mais incisiva”, explicou o secretário de Fiscalização, Danilo Bastos.

No Centro, um comerciante, por exemplo, tem 42 notificações por estacionar em vaga do rotativo sem pagar. Ele foi notificado e se não apresentar o comprovante de pagamento, receberá a multa no valor de R$ 53,20 mais três pontos na carteira de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Este não é o único caso. A VGN – Vaga Ativa, empresa responsável pelo rotativo, já soma R$ 30 mil em notificações não pagas de janeiro a julho deste ano.