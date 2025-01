Nova ferrovia que ligará Santa Leopoldina a Anchieta passará por Vila Velha e Guarapari

Foto: divulgação

Os municípios de Vila Velha e Guarapari estão no mapa de um dos maiores projetos de infraestrutura do Espírito Santo: a nova ferrovia que ligará Santa Leopoldina a Anchieta. O ramal ferroviário – que será construído por meio de uma parceria entre a Vale e os governos federal e estadual – visa aumentar a eficiência logística, reduzir custos de transporte e impulsionar a economia dos municípios capixabas que fazem parte do traçado previsto no projeto.

Com um investimento de R$ 6 bilhões, o empreendimento inclui uma linha tronco de 80 km de extensão que vai contemplar Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Além disso, também será construída uma conexão adicional de 20 km, entre o Porto de Ubu e o pátio ferroviário.

De acordo com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a iniciativa é um marco para o desenvolvimento econômico local e regional.

“Este novo ramal ferroviário representa não apenas um avanço logístico, mas uma mudança de paradigma para o setor produtivo canela-verde e capixaba, pois vai garantir a conexão do Estado a novas possibilidades e fortalecer a posição estratégica de Vila Velha no setor logístico nacional”, ressaltou.

Cronograma

Apesar dos desafios relacionados ao licenciamento ambiental e às desapropriações, a expectativa é que os estudos sobre a construção deste novo ramal ferroviário sejam concluídos em dois anos. Após aprovação do projeto, as obras deverão ser iniciadas em até seis meses, com previsão de conclusão em cinco anos.

Além do Ramal Anchieta, a Vale anunciou a doação do projeto básico do trecho que ligará Anchieta a Presidente Kennedy, parte essencial da ferrovia EF-118. Este segundo trecho, de 87 km, fortalece a integração logística e consolida o Espírito Santo como um hub estratégico para o transporte de cargas no Brasil.

“A nova ferrovia vai conectar diversos segmentos industriais e comerciais da região Centro-Oeste e dos municípios capixabas, principalmente Vila Velha, que abriga o maior complexo portuário do Estado. Este é um projeto estruturante que virá acompanhado de novas oportunidades e por isso se reveste de elevada importância econômica”, destacou Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.

*Com informações da Prefeitura de Vila Velha.