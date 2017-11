Novas cadeiras da Câmara Municipal de Guarapari custarão R$ 2.655,47 cada uma

por Carolina Brasil

A aquisição já foi publicada no Diário Oficial totalizando um gasto de R$ 55.765,00 pela compra de 21 cadeiras. Uma ironia para o órgão que tem como função, entre outras, fiscalizar e garantir o uso adequado do dinheiro público.

Se o trabalho dos vereadores de Guarapari depender do conforto durante as sessões plenárias, a eficiência está garantida. É que a Câmara Municipal publicou, no dia 27 de outubro, a compra de cadeiras giratórias para serem colocadas no plenário com o custo total de R$ 55.765,00. Considerando que, segundo o edital, serão 21 itens, cada cadeira sairá por R$ 2.655,47 em média. Cadeiras similares e com as mesmas especificações podem ser encontradas no mercado por cerca R$ 800,00, conforme pesquisa feita durante essa reportagem.

Ainda de acordo com edital de compra, vencido pela empresa CL Costa Comércio e Serviços Ltda.- ME, com nome fantasia de Multservice, situada em Vila Velha, a Câmara faz exigências bem específicas e de alto padrão nos itens como encosto, assento, braços da cadeira, acabamentos, apoio de coluna e até no mecanismo da peça, que deve ser “tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação”. Além disso, análise ergonômica comprovada por laudos técnicos e garantia de seis anos.

Para o vereador Dr. Rogério Zanon (PRP), as cadeiras nem de longe são prioridade, mesmo se a troca fosse necessária. “O momento é completamente inoportuno, considero isso uma falta de respeito com o munícipe de Guarapari. Como médico, vejo as necessidades da cidade, principalmente na saúde, que vão contra esse gasto exorbitante. Não tenho nada a reclamar das cadeiras atuais, inclusive, me recuso a sentar nessas novas quando chegarem”, declarou. Opinião compartilhada com ao menos mais um colega, que reforça o desconhecimento da abertura do edital por parte dos demais membros do legislativo municipal. “Isso é só uma consequência da falta de diálogo por parte da presidência da casa. Não fomos consultados e esse não é o momento para um gasto como esse, temos outras prioridades, nossas cadeiras estão em ótimo estado”, afirmou o vereador Denizart Zazá (PSDB).

O Orçamento da Câmara Municipal de Guarapari para 2017 é de R$ 11.890.000,00, conforme a Lei Orçamentária. Procurado, o órgão se posicionou através de nota:

“A Câmara Municipal de Guarapari, por meio de sua Presidência vêm a público esclarecer os fatos a respeito do processo licitatório 2063/2017 que trata sobre a aquisição de 21 cadeiras giratórias para o Plenário Ewerson de Abreu Sodré. O Processo seguiu o trâmite regular até o resultado final, entretanto ainda se encontra pendente de homologação pela autoridade competente. Cumpre esclarecer que foi procedida pela senhora Pregoeira à publicação no Diário Oficial somente do resultado do certame, não vinculando este Poder à obrigação de contratar, vez que ainda não foi homologado. Salienta-se que toda e qualquer compra deve ser precedida de empenho e autorização de fornecimento, etapas que ainda não foram cumpridas, não havendo, até o presente momento, qualquer compra efetivada, como foi amplamente divulgado pela mídia. Esta Presidência não medirá esforços para a intensa análise da fase final do procedimento, o qual poderá, inclusive, ser cancelado, caso não se configure estar de acordo com o interesse público. Por fim, destaca-se o empenho e dedicação desta presidência em trabalhar com transparência para um legislativo mais unido e focado no bem-estar da população de Guarapari.”