Novo Hospital de Guarapari dá alta ao primeiro paciente: ‘Fui muito bem atendido’

Foto: divulgação

O Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz deu alta ao seu primeiro paciente na manhã desta quarta-feira (02). Leonardo José dos Santos veio transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para o ambulatório na última segunda-feira (30), primeiro dia de atendimentos do Hospital.

“Eu fui muito bem atendido. Desde o motorista da ambulância que me trouxe até a equipe de médicos e enfermeiros, todos me trataram muito bem”, elogiou o paciente de 46 anos.

Natural de Minas Gerais, Leonardo em Guarapari há mais de 30 anos. Ele ressaltou a importância de um equipamento de saúde com essa estrutura na cidade. “Precisava há muito tempo, é bom para todos, pois é muito mais perto e nós não vamos precisar nos deslocar para outros municípios.”

Segundo a Dra. Daiana Mai Fraga, responsável pelo atendimento a Leonardo, o trabalho em equipe tem sido essencial para o funcionamento do novo Hospital.

“Nós estamos trabalhando diariamente para superar desafios e fazer o melhor trabalho. A nossa intenção é sempre trabalhar junto com toda a equipe para dar continuidade ao melhor tratamento possível para o paciente”, afirmou a médica.

Início das atividades

Sob gestão do Hifa, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz iniciou seus atendimentos no nesta semana divididos em quatro etapas. A primeira etapa começou na segunda-feira (30) com atendimentos da Sala vermelha e Enfermaria Clínica Adulto, referenciados por meio das unidades de saúde, pronto-socorro de Guarapari e dos municípios vizinhos.

As etapas subsequentes vão acontecer da seguinte forma:

ETAPA II: Transferência dos serviços de maternidade, UTIN e Enfermaria Cirúrgica Pediátrica no dia 14/10/2024;

ETAPA III: A abertura da primeira UTI Adulto com 10 leitos para dia 01/11/2024;

ETAPA IV: Transferência da Pediatria, UTIP e abertura de mais 10 leitos de UTI Adulto e da Enfermaria Cirúrgica em 01/12/2024.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.