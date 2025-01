Numanice #3 promete lotar Brava Beach Club neste sábado (11) em Guarapari

Foto: Steff Lima/divulgação

A cantora Ludmilla desembarca em Guarapari com a turnê Numanice #3 neste sábado (11), no Brava Beach Club. A expectativa é de lotação máxima, seguindo o sucesso de público já registrado em cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 220 (meia/frontstage). A cantora garante um espetáculo marcante, com hits como “Maliciosa” e “A Preta Venceu”.

“Estou muito empolgada para essa turnê. O ‘Numanice’ é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!”, celebra Ludmilla.

Lançado em fevereiro, o álbum “Numanice #3” já acumula mais de 50 milhões de streams, somando-se aos 3,5 bilhões de streams de toda a série Numanice nas plataformas digitais. Além de Guarapari, a turnê passará por cidades como Florianópolis, Natal, Belo Horizonte e Porto Alegre, além de marcar presença internacional em Miami (EUA).

Ludmilla, reconhecida como a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify, hoje já ultrapassa os 7 bilhões. Seu canal no YouTube conta com mais de 4,1 bilhões de visualizações.

Serviço

Numanice #3 Tour