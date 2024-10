O contador é seu melhor amigo e você não sabia

Os sócios Andréia Aragão, Denis Nicomedes e Cristiane Nicomedes , da Exata Contabilidade

Durante muito tempo, você via seu contador como alguém essencial para a burocracia do seu negócio, responsável por cuidar das suas obrigações fiscais e garantir que tudo estivesse dentro da lei. Ele sempre estava lá, silencioso, organizado e presente em todos os prazos. Porém, o que você não percebia é que ele não era apenas um prestador de serviços; ele era seu verdadeiro aliado, quase como um amigo invisível que cuida de você e do seu negócio.

Com o passar do tempo, você começou a notar o quanto ele estava envolvido em cada etapa do crescimento da sua empresa. Não se tratava apenas de números ou impostos. Ele o orientava em decisões estratégicas, analisava cenários financeiros e sugeria melhorias que você nunca teria pensado sozinho. Era como se ele estivesse torcendo pelo seu sucesso tanto quanto você. Quando você olhava para os números, via somente o resultado bruto, mas ele enxergava oportunidades de crescimento, redução de custos e caminhos para que seu negócio fosse mais eficiente.

Você percebeu que, mais do que um contador, ele era um conselheiro de confiança, alguém com quem você podia contar nos momentos de incerteza. Quando precisou de orientação em tempos de crise ou quando quis expandir, lá estava ele, não só oferecendo suporte técnico, mas também um ombro amigo, uma visão clara e estratégica.

Seu contador era, na verdade, um dos maiores parceiros do seu sucesso. Ele não só o ajudava a cumprir com suas responsabilidades, mas também oferecia tranquilidade e segurança para seguir adiante, sabendo que você tinha ao seu lado alguém que entendia seu negócio e estava disposto a guiá-lo.

Hoje, quando você olha para trás, percebe que ele foi seu melhor amigo o tempo todo, mesmo que você não soubesse disso antes. Afinal, quem mais estaria tão comprometido em ver seu sucesso crescer de forma sólida e sustentável? Seu contador não é apenas uma peça do quebra-cabeça empresarial — ele é, sem dúvida, um verdadeiro amigo na jornada do empreendedorismo.

