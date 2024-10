Obra de duplicação da BR-101 entre Guarapari e Anchieta avança com novo desvio na ponte sobre o Rio Grande

Foto: divulgação/Eco101

A partir desta sexta-feira (18), motoristas que trafegam pela BR-101 no trecho entre Guarapari e Anchieta precisarão ficar atentos a um novo desvio de tráfego devido ao avanço das obras de duplicação da rodovia. Segundo a concessionária Eco101, responsável pela gestão da BR-101/ES/BA, o desvio ocorrerá entre os quilômetros 347,5 e 348,4 para permitir intervenções essenciais na ponte sobre o Rio Grande, incluindo o reforço estrutural e o alargamento da travessia.

O coordenador de obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães, explicou que tanto os condutores que seguem em direção ao Rio de Janeiro quanto os que trafegam rumo a Vitória serão desviados para a nova pista construída, que, temporariamente, funcionará em pista simples. “O local conta com sinalização horizontal e vertical, além de outros dispositivos, para colaborar com a segurança de motoristas e trabalhadores”, destacou Guimarães.

A expectativa é que, após a conclusão dessa etapa, o tráfego volte à pista original para que sejam finalizadas as obras de pavimentação e sinalização da nova via duplicada.

Essa intervenção faz parte do projeto de duplicação de 22 quilômetros entre Guarapari e Anchieta, dos quais 15 quilômetros já foram liberados ao tráfego, incluindo pontes e viadutos. A obra visa não só melhorar a fluidez do trânsito na região, mas também aumentar a segurança dos motoristas que utilizam a BR-101, uma das principais rodovias do Espírito Santo.

*Com informações da Eco101.