Obra de instalação do novo sistema de macrodrenagem na Praia do Morro deve durar 6 meses

Fotos: HM Comunicação

A Praia do Morro já começou a receber as obras de implantação de um novo serviço de macrodrenagem pluvial. A intervenção teve início pela Praia da Cerca, onde já há alterações no trânsito e no itinerário dos ônibus que trafegam na região, e deve ser finalizada em 6 meses, de acordo com a Secretaria de Obras Públicas (Semop).

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Fabricius Merigueti, serão instaladas 1.800 novas galerias, totalizando quase 2 km. A expectativa é que a obra solucione problemas antigos de bolsões de água. “Queremos melhorar a vazão das águas pluviais, que vem causando transtorno, e proporcionar conforto, segurança, acessibilidade e usabilidade aos usuários de forma a promover melhor qualidade de vida à população”, afirmou.

Outro problema bastante questionado por moradores, que ocorreu com frequência durante o verão, foi o fato de uma água turva ir em direção ao mar da Praia do Morro. De acordo com banhistas, a água possuía um cheiro forte e parecia suja, o que levava a crer que se tratava de esgoto descartado no mar.

Segundo a prefeitura, os casos decorrem de instalações irregulares que prejudicavam a drenagem no local. Durante a instalação das novas galerias, os problemas têm sido detectados. “Se for identificado quaisquer pontos de ligações irregulares de esgoto, serão acionadas as secretarias/órgãos competentes para que tomem as devidas providências”.

Para isso, a prefeitura tem contado com suporte da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A empresa mapeia os clientes em potencial que podem estar em situação irregular para que a administração municipal notifique o cidadão e procure a Cesan para regularizar o serviço.

De acordo com o chefe da Divisão de Operação e Manutenção Litorânea Sul da companhia, Márcio Bedim, a ação já acontece durante todo o ano, mas uma equipe está prestando suporte ao município durante as obras sempre que acionada. “Como é uma obra que escava muito a rua, facilita a identificação de irregularidades que são tratadas imediatamente”, explicou. A obra de macrodrenagem tem um valor de mão de obra estimado em quase R$ 100 mil e dos materiais mais de R$ 2 milhões.