Obra de macrodrenagem na Praia do Morro deve ser concluída até outubro

Foto: arquivo Folha

As obras de macrodrenagem na Praia do Morro, iniciadas em junho deste ano, estão prestes a serem concluídas, afirma a prefeitura. A intervenção pretende sanar os recorrentes problemas de alagamento na região, e está orçada em cerca de R$ 2,3 milhões.

De acordo com a secretária adjunta de Obras Públicas, Thalita Baptista, a previsão de entrega das obras é de até três semanas. “Nosso prazo para finalização é até outubro, porém estamos com o cronograma adiantado e a previsão é de finalizar o serviço nas próximas três semanas”, afirmou.

O projeto inclui a substituição das antigas manilhas por galerias com maior capacidade de vazão, uma medida que visa solucionar os problemas de drenagem e beneficiar a população. “Todas as saídas de água que vão para a Praia do Morro serão fechadas e, com a rede nova, essa água vai ser jogada diretamente no córrego”, explicou Thalita.

Raízes das antigas castanheiras obstruíram a rede. Fotos: Prefeitura de Guarapari

Segundo a secretária, além de diversas ligações clandestinas e acúmulo de lixo, raízes de árvores também causavam bloqueios na rede. “Descobrimos muitas ligações clandestinas e acúmulo de lixo. Além disso, as raízes das antigas castanheiras penetraram nas manilhas e acabaram obstruindo a rede”, contou.

Para garantir que eventuais problemas sejam rapidamente resolvidos, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) disponibilizou uma equipe de apoio para atuar em caso de danos ocorridos durante as obras.