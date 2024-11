Obras de infraestrutura em Buenos Aires prometem reforçar atração de turistas

Fotos: reprodução/Prefeitura de Guarapari

As obras de infraestrutura na Avenida dos Apaixonados, em Buenos Aires, seguem em ritmo acelerado. A Prefeitura de Guarapari publicou nas redes sociais, na quinta-feira (07), novas imagens das obras na região.

O local está recebendo uma nova calçada, construída com pedra levigada e de acordo com as normas regulamentadoras, visando garantir acessibilidade e segurança para os pedestres. O projeto ainda inclui paisagismo e a instalação de postes com luminárias ornamentais, cuja finalização está em andamento.

O plano de infraestrutura para a região é uma das principais obras da gestão do prefeito Edson Magalhães, que deixa a prefeitura no fim deste ano após dois mandatos consecutivos.

A revitalização promete impactar a economia e a atração de turistas para a Rota da Ferradura, que também vai ganhar em breve a construção do parque temático Terra dos Dinos, além de dois condomínios de luxo e um shopping.

Segundo a prefeitura, o projeto já traz benefícios para o comércio local, impactando positivamente pousadas, hotéis, bares e restaurantes, o que contribui para a diversificação da oferta gastronômica e o aumento no fluxo de visitantes.