Operação da Polícia Civil em Guarapari desarticula esquema de furto de carros

Polícia monitorou câmeras da segurança. Fotos: divulgação/PCES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), deflagrou nessa terça-feira (18), uma operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso envolvendo furto mediante fraude, transporte ilegal de veículos para países vizinhos da América do Sul e falsa comunicação de crime, direcionado principalmente a locadoras de carros. As buscas ocorreram em residências nos bairros Muquiçaba e Santa Mônica, em Guarapari.

Durante a ação, foram apreendidos diversos itens, incluindo aparelhos celulares, notebooks, cartões de crédito, cheques, máquinas de cartão de crédito, uma arma de fogo calibre 380, munições e outros documentos relevantes para a investigação.

Segundo o delegado titular da DFRV, Luiz Gustavo Ximenes, as investigações, que se iniciaram em novembro do ano passado apontam que os dois suspeitos, moradores de Guarapari, alugavam carros e, após alguns dias, forjavam o roubo dos veículos. A dupla, então, transportava os carros para países vizinhos, mais especificamente para a Bolívia.

Apenas um dos suspeitos foi encontrado. Ele vai responder por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, além de, junto com o outro acusado, deve ser indiciado e responder por furto qualificado mediante fraude e falsa comunicação de crime.

As investigações ainda prosseguem para tentar identificar se há outras pessoas envolvidas no esquema e quem fazia o transporte para outros países.

*Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo.