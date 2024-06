Operação da Polícia Civil prende oito suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Guarapari

Durante a ação, policiais apreenderam drogas, dinheiro, arma de fogo e e veículos

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, em conjunto com o 10º Batalhão da Polícia Militar (PMES), deflagrou, na última sexta-feira (21), a Operação Epílogo, que resultou na prisão de 08 suspeitos, integrantes do grupo de narcotráfico do bairro Santa Mônica, em Guarapari.

Durante a operação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, foram apreendidos drogas, dinheiro, arma de fogo, dois veículos e uma motocicleta.

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, as investigações sobre o grupo de traficantes já duram desde 2018. “Estamos dando um xeque-mate no grupo, prendendo dois gerentes que guardavam as drogas e faziam os depósitos do dinheiro”, afirmou.

*Com informações da Polícia Civil.