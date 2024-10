Outlet da Apae Guarapari oferece peças a preço de fábrica nesta sexta (04) e sábado (05)

Foto: divulgação

A Apae Guarapari realizará um evento especial nesta sexta-feira (04) e sábado (05) com o objetivo de arrecadar fundos para suas atividades assistenciais. O Outlet Jeans Direto da Fábrica oferecerá peças novas de grandes marcas por preços de fábrica. O evento será realizado na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 305, no Centro, entre as lojas Havaianas e o Banco Itaú. Na sexta-feira, o funcionamento será das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 15h.

A presidente da Apae Guarapari, Aline Quirino, ressalta a importância do evento para a instituição: “O objetivo do outlet é arrecadar recursos para a Apae, pois um percentual das vendas será revertido para a instituição. O nosso desejo é que a população apoie esse outlet.”

Ela explicou que o evento é realizado por uma organização especializada nesse tipo de ação. “A realização do outlet é feita por uma empresa que já possui habilidade em fazer tal serviço e beneficiar instituições pelo país”, afirmou Quirino.

Variedade de produtos

Serão ofertados modelos de calças, jaquetas e shorts jeans femininos e masculinos, com numeração até 56, atendendo a uma ampla gama de consumidores. O Outlet Jeans Direto da Fábrica oferecerá peças de grandes marcas, como Zoomp, Calvin Klein, Le Lis Blanc, John John, Shoulder e Ricardo Almeida, entre outras.

Além dos descontos, o pagamento poderá ser parcelado em até três vezes sem juros nos cartões de crédito.

Serviço:

Outlet Jeans Direto da Fábrica em prol da Apae Guarapari

Data: 04/10 (sexta-feira) das 9h às 19h e 05/10 (sábado) das 9h às 15h

Local: Rua Joaquim da Silva Lima, nº 305 – Centro (entre as Lojas Havaianas e o Banco Itaú)

Marcas: Zoomp, Calvin Klein, Le Lis Blanc, John John, Shoulder, Ricardo Almeida, entre outras

Formas de pagamento: Parcelamento em até 3x sem juros nos cartões de crédito.