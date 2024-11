P12 Guarapari divulga programação de verão com Alok, Leo Santana e Jorge & Mateus

Dupla Jorge e Mateus é uma das atrações mais aguardadas; Fotos: divulgação.

O P12 Guarapari, o maior espaço de eventos do Espírito Santo, acaba de divulgar a programação para o verão 2025, que promete agitar a cidade saúde com uma série de shows que vão atrair tanto moradores quanto turistas. Serão mais de 60 horas de música, distribuídas em oito dias de festas, entre 28 de dezembro e 17 de janeiro, com grandes atrações

O line-up contará com grandes nomes da música eletrônica, sertanejo, pagode e forró, como Alok, Vintage Culture, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Leo Santana, entre outros. Além disso, uma atração surpresa será confirmada em breve, gerando ainda mais expectativa para a temporada.

Programação

A abertura, no dia 28 de dezembro, será comandada por Vintage Culture, um dos principais nomes da música eletrônica no Brasil, acompanhado por Doozie, que recentemente brilhou no cenário internacional. Para quem é fã de e-music, essa será uma noite imperdível.

No dia 30 de dezembro, o Pré-Réveillon trará o fenômeno Wesley Safadão e o cantor Natanzinho Lima, em uma noite com muita energia nordestina e sucessos do arrocha. O encontro promete ser um dos momentos mais aguardados pelos fãs.

No dia 1º de janeiro, uma atração surpresa dará o pontapé inicial ao novo ano, com um show que será anunciado em breve.

O dia 03 de janeiro será embalado pelo grupo de samba Menos é Mais, seguido pelo forró de Nattan, garantindo uma mistura de ritmos que promete agradar todos os gostos.

Alok se apresenta no dia 04 de janeiro

No sábado, 04 de janeiro, o DJ Alok, um dos mais populares do mundo, tomará conta do palco com seu set contagiante. Henry Freitas, com sucessos como “Me Bloqueia” e “Novinha Bandida”, também se apresentará nessa noite.

Jorge e Mateus, dupla querida pelos capixabas, fará seu show no dia 10 de janeiro, acompanhados pelo pagodeiro Dilsinho. A noite será especial para os amantes de sertanejo e pagode.

No dia 11 de janeiro, o cantor Leo Santana promete sacudir o P12 com seu repertório de hits, seguido por Lauana Prado, que traz no setlist músicas como “Cobaia” e “Escrito nas Estrelas”.

O encerramento da programação, no dia 17 de janeiro, será com outra atração surpresa que será divulgada nos próximos dias.

P12 Guarapari

Localizado em Meaípe, o P12 oferece uma estrutura de alto nível para garantir o conforto e diversão de capixabas e turistas. Com mais de 30 mil metros quadrados, o espaço conta com estacionamento, lounges, bares, banheiros climatizados e áreas instagramáveis, sendo completamente acessível para pessoas com deficiência (PNE). Além disso, a área de shows é pavimentada, ideal para o público que deseja aproveitar o evento com tranquilidade e conforto.

Serviço

P12 Parador Internacional Guarapari – Verão 2025

Data: 28 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025

Local: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES

Ingressos: Brasil Ticket e Q2 Ingressos

Instagram: @p12guaraparioficial

*Com informações da Assessoria de Comunicação.