Padaria cria campanha para os mais necessitados

por Aline Couto

Uma rede de solidariedade foi criada na padaria República dos Pães. Os proprietários Maria do Céu e Clovis Laviola junto a seus funcionários, que abraçaram prontamente a ideia, disponibilizam cestos de pães durante todo o dia em frente ao estabelecimento. A ideia é que cada um pegue a quantidade necessária para seu consumo e evite desperdícios. O casal nomeou de corrente do bem, na esperança da adesão de mais empresários à campanha.

Cansados de ver o próximo passando necessidade, o casal que possui comércio em Guarapari há 25 anos, decidiu tomar uma iniciativa que beneficia diversos moradores da cidade. “Presenciamos diariamente pessoas pedindo o que comer. Meu marido e eu fomos tocados por Deus”, conta Maria do Céu.

Apesar de sempre engajados em vários projetos sociais, a corrente do bem teve uma luz especial para os proprietários “É muito gratificante ver o sorriso do próximo ao levar seu pão fresquinho para alimentar a família”.

Como toda história, Maria do Céu relata que alguns casos de abuso por parte de quem não necessita ocorrem com freqüência. Apesar disso, os momentos gratificantes superam. Em um desses, um senhor entrou na padaria e perguntou se poderia realmente pegar os pães sem precisar pagar, pois ele tinha fome e não tinha dinheiro pra comprar. Casos assim que motivam os funcionários a realizarem a reposição dos cestos várias vezes ao dia. A campanha não tem prazo para acabar e acontece nas duas unidades, Muquiçaba e Praia do Morro.

Serviço

Praia do Morro – Tel: 3361-3333/3361-2886 – Av. Praiana, 705.

Muquiçaba – Tel: 3261-6255 – Rua Francisco V. Passos, 12, lj01.