Palestras sobre a importância do associativismo marcam mais um encontro da Associação Guarapari em Ação

Cerca de 70 empresários participaram do evento. Fotos: HM Comunicação.

A Associação Empresarial Guarapari em Ação – GEA reuniu, na última segunda-feira (29), empresários da cidade para um evento sobre a importância do associativismo na economia local.

A reunião aconteceu no Sesc Guarapari e contou com palestras de Luiz Coutinho, empresário da rede Extrabom Supermercados, e Ernesto Mosaner, fundador do ES em Ação, além da presença da Miss Universe Espírito Santo, a guarapariense Letícia Galvão.

Durval Vieira de Freitas, presidente do GEA, Ernesto Mosaner e Luiz Coutinho

“O associativismo sempre agrega. Toda a minha vida, no desenvolvimento pessoal e empresarial, passou por isso; desde quando começamos com nossa primeira loja, através da associação de classe, mas também da associação de moradores. Você discute com outros colegas do setor, às vezes de outro segmento, e alguém sempre tem uma visão de fora do nosso negócio. Você contribui, mas também sai com conhecimento”, afirmou Luiz Coutinho.

Atualmente, o Grupo Coutinho, que controla a rede Extrabom e AtacadoVem, conta com mais de 6.500 colaboradores diretos e está entre os 40 maiores grupos de supermercados do país. São 36 lojas do Extrabom, quatro do Extraplus e outras sete do atacarejo AtacaVem em todo o Estado.

Luiz Coutinho Márcia Pádua, Durval Vieira e Letícia Galvão

Para Ernesto Mosaner, que já presidiu a Associação dos Empresários da Serra (Ases), o associativismo é uma forma de exercício da cidadania. “É uma forma de a gente conseguir participar do processo. Nós temos que exercer o direito de cidadão, não para benefício próprio, mas para melhorar as condições da sociedade”, ressaltou.

Convidada para abrir o evento e contar sobre sua trajetória vitoriosa até a conquista da coroa do Miss Espírito Santo, Letícia Galvão destacou a importância de compartilhar sua mensagem com os empresários no evento.

“Muito legal poder trazer essa mensagem do mundo miss para esses empresários, que agora estão conhecendo que não é apenas sobre beleza, nós investimos também no turismo. Então, é uma grande oportunidade estar em contato com eles e poder mostrar o nosso projeto.”