Papai Noel dos Correios 2024: saiba como adotar uma cartinha em Guarapari

Começou na última terça-feira (05) a Campanha Papai Noel dos Correios 2024, iniciativa que mobiliza milhares de voluntários e ajuda a realizar o sonho de crianças de todo o Brasil. No Espírito Santo, cerca de 7 mil cartinhas escritas por crianças de até 10 anos, matriculadas em escolas públicas de regiões vulneráveis, estão disponíveis para adoção até o dia 29 de novembro.

Como adotar uma cartinha

Para adotar uma cartinha, basta ir a uma das unidades participantes da campanha ou acessar o blog oficial https://blognoel.correios.com.br/. No site, é necessário clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos para escolher a localidade e visualizar as cartinhas disponíveis em cada município. Em Guarapari, as agências participantes são:

Agência dos Correios em Muquiçaba – Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 906

Agência dos Correios Guarapari – Travessa Custódio Gonçalves dos Santos, 116 – Centro

Agência dos Correios Praia do Morro – Rua Olivio Antonio Novaes, 344

Os presentes devem ser entregues presencialmente até o dia 29 de novembro, no ponto de entrega mais próximo indicado no blog ou na agência onde a cartinha foi retirada. Os presentes precisam estar identificados com as informações da carta para garantir que cheguem ao destino correto.

Sobre a campanha

A Campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores ações natalinas do país e, ao longo de 35 anos, já realizou o sonho de mais de 6 milhões de crianças. Em resposta às restrições da pandemia, o formato digital foi incorporado, ampliando as possibilidades de participação. A iniciativa conta com o apoio da sociedade, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender ao máximo de pedidos feitos por crianças de escolas públicas até o 5º ano.

Orientações de segurança

Os Correios alertam que as cartinhas não são distribuídas diretamente à população em residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. Além disso, para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

