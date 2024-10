Paratleta de Guarapari supera desafios e se torna vice-campeã brasileira de remo

Fotos: acervo pessoal

A remadora Luciana Lima, moradora de Guarapari, brilhou no Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, sendo vice-campeã em duas categorias. No último final de semana, ela conquistou a prata nas classes Double Skiff e individual. A atleta, que faz parte do Vitória FC, compartilhou sua trajetória de superação e paixão pelo esporte.

“Eu sofri um acidente em 2013, na academia. Em 2014, recebi o laudo de que estava com uma deficiência. Daí em diante, comecei a fazer tratamento no Crefes, e foi lá que meu amigo me convidou para conhecer o remo”, relembra Luciana, que encontrou no esporte uma nova missão.

Ela conta que se destacou rapidamente. “Fui chegando e fazendo um teste no remoergômetro, e meu treinador, Honorato, me falou que eu iria competir no campeonato brasileiro, em São Paulo. Com apenas 6 meses de remo, eu competi e fui vice-campeã brasileira pela primeira vez”, destaca ela.

O remo, para Luciana, vai além da competição, sendo uma forma de refúgio. “O remo significa pra mim uma superação. Quando eu entro no barco para treinar, não quero mais sair.” Sobre o que aprendeu com o esporte, ela afirma: “Sempre temos que colocar na cabeça que podemos ganhar ou perder. Temos que estar com a mente aberta e focada para isso. Foi uma honra defender o remo adaptado e trazer esse título para o clube.”

Mesmo com desafios, Luciana mantém sua rotina de treinos. “Minha rotina de treino é um pouco limitada, por causa do meu trabalho. Quando não vou para o clube, eu treino somente na academia. Por morar em Guarapari, fica um pouco distante pra mim, porque meu treino é na Baía de Vitória.”

A paratleta faz questão de agradecer a todos que a apoiam ao longo da sua trajetória: “Primeiramente, tenho que agradecer a Deus. Também à minha família, meu namorado e meu ilustre treinador, Honorato do Nascimento Cardoso. Não posso esquecer do meu parceiro de competição, Lucas Pagani, e meu amigo-irmão, Geovan Constantino, que sempre me incentiva nos treinos. Agradeço ainda ao Dr. Rui, que cuida das minhas dores.”

Com uma carreira marcada por superações, Luciana coleciona medalhas, incluindo o ouro no Campeonato Brasileiro de 2019.