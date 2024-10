Parceria entre Sindicig e Senai amplia oferta de cursos profissionalizantes gratuitos em Guarapari

Reunião aconteceu na sede do sindicato. Foto: HM Comunicação.

Representantes do Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Guarapari (Sindicig) e do Senai se reuniram nessa segunda-feira (28) para discutir os próximos passos na ampliação de uma parceria que tem oferecido cursos profissionalizantes gratuitos para a população da cidade.

“Essa parceria com o Senai e com a Igreja Coroado, onde os cursos são realizados, tem uma boa demanda; este ano, já tivemos cursos de drywall, pedreiro e elétrica. É um resultado muito positivo, pois gera, ao mesmo tempo, capacitação e emprego”, destacou o superintendente do Sindicig, Fábio Henriques.

A gerente regional do Sesi/Senai, Yvanna Pimentel, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no mercado de trabalho local, destacando que as oportunidades de emprego aumentam à medida que mais profissionais qualificados são formados.

Honório Delatorre (supervisor técnico Senai), Karla Martins (diretora escolar Sesi/Senai VV), Yvanna Pimentel (gerente regional Sesi/Senai), Joyce Costa e Fábio Henriques (Sindicig), e Roni Marinho (analista de relações Senai). Foto: divulgação.

“O Senai tem o objetivo de qualificar os profissionais, especialmente da indústria. Sabemos que um profissional qualificado consegue ter maior empregabilidade e se manter presente no mercado com contínuo conhecimento e crescimento. Essa parceria traz a possibilidade de termos um município mais forte, com mão de obra mais preparada”, explicou.

Atualmente, o Sindicig já está com inscrições abertas para o curso de drywall. O curso terá início no próximo dia 22 de novembro, e os interessados podem se inscrever pelo telefone (27) 99613-8957. A estimativa é que mais de 120 alunos se formem até o fim do ano, somados aos cursos de elétrica e alvenaria.

Além disso, a programação para 2025 já está definida, com a oferta de novos cursos, incluindo bombeiro hidráulico, carpintaria, pintura, eletricista, e um curso de aperfeiçoamento voltado à leitura e interpretação de projetos para profissionais que já atuam na área.

As inscrições para todos os cursos são gratuitas, e o Sindicig já está organizando uma lista de interesse através das redes sociais e do WhatsApp, facilitando o acesso da comunidade às capacitações oferecidas.