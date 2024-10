Peça teatral “Giros” terá ensaio aberto neste sábado (26) em Guarapari

Foto: divulgação

Neste sábado (26), a partir das 19h, o Centro Cultural Casa Sinestésica receberá o ensaio aberto da peça teatral “Giros”. A obra, escrita e protagonizada por Andréa Maria Lobo, é um solo que retrata as memórias de três gerações de mulheres da mesma família, explorando seus deslocamentos entre o Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil em busca de melhores condições de vida.

A narrativa do espetáculo se desenvolve em uma forma espiralar, conectando passado e presente, e misturando ficção com vida cotidiana. O tema central da peça é a força e resiliência das mulheres brasileiras que transformam suas dores em resistência.

A atriz e escritora destaca a relevância da temática abordada: “A peça fala de um Brasil que ainda existe e transita entre condições em que a mulher ainda tem que lutar muito para conseguir seu lugar ao sol”, afirmou.

A peça retrata as memórias de três gerações de mulheres da mesma família. Foto: Marcelo Vales

A proposta de um ensaio aberto oferece uma experiência imersiva, onde o público pode acompanhar o processo criativo da peça e, ao final, participar de uma conversa com a atriz. “Uma característica interessante do ensaio aberto é a possibilidade de diálogo entre o artista, em processo de criação, e o público. Há a oportunidade de uma conversa, ao final do ensaio, sobre tudo o que foi vivenciado nos 50 minutos de espetáculo”, explicou ela.

Andréa destaca a importância desse tipo de interação e explica seu desejo de criar uma conexão com a comunidade. “Queremos nos abrir para tudo o que possa ocorrer nesse encontro entre a atriz e os que aceitarem o convite. Eu moro em Guarapari e acho importante dialogar com as pessoas que estão ao meu entorno, com as características desse lugar”, enfatizou.

Ao final do ensaio, o público poderá aproveitar um open bar e programação musical com o DJ Duace. A peça “Giros” é realizada com recursos do Funcultura, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e tem classificação indicativa para maiores de 10 anos.

Serviço:

Ensaio aberto “Giros”

Data: 26/10 (sábado)

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: 10 anos

Local: Centro Cultural Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192 – Praia do Morro, Guarapari